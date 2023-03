Reja riparte dalla Slovenia | è il nuovo tecnico dell’ND Gorica

(Di giovedì 2 marzo 2023) Edysubito dopo la separazioneNazionale albanese: ilvivrà una nuova avventura inEdynon finisce di stupire. Il, 77 primavere, fresco di separazioneNazionale albanese, ripartirà dal campionato sloveno. Ufficializzato oggi il suo ingaggio da parte, squadra attualmente ultima in classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A 77 anni Edy Reja, terminata a gennaio l'esperienza come ct dell'Albania, torna subito in panchina. Il veterano tecnico riparte dall'ND Gorica, ...La grande scalata del Napoli di De Laurentiis partì con lui in panchina, Edy Reja, l'allenatore della doppia promozione ...