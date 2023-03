Regolamento Juventus U23-Vicenza: come funziona regola gol fuori casa (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ tutto pronto per la finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/2023 tra Juventus U23 e Vicenza, che andrà in scena nella giornata di giovedì 2 marzo alle ore 20:30. La partita è estremamente importante, non soltanto per la conquista di un trofeo, ma anche per la possibilità di avanzare nel tabellone dei playoff che avrà la vincitrice dalla competizione. Risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l’arbitro procede a far eseguire i calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ tutto pronto per la finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/2023 traU23 e, che andrà in scena nella giornata di giovedì 2 marzo alle ore 20:30. La partita è estremamente importante, non soltanto per la conquista di un trofeo, ma anche per la possibilità di avanzare nel tabellone dei playoff che avrà la vincitrice dalla competizione. Risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l’arbitro procede a far eseguire i calci di rigore. SportFace.

