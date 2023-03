Regolamento gol in trasferta Conference League: ecco come funziona (Di giovedì 2 marzo 2023) Anche la terza competizione continentale per club è pronta a tornare protagonista: la Conference League, infatti, riparte con la disputa dei playoff, che consentiranno alle squadre vincenti di accedere agli ottavi di finale. Tra le protagoniste ci saranno anche due formazioni italiane, ovvero Fiorentina e Lazio, con quest’ultima reduce dall’esclusione dalla fase a gironi di Europa League. Stando al nuovo Regolamento recentemente introdotto, però, non ci sarà più valore doppio per le reti realizzate in trasferta: se per esempio una squadra vincesse 2-1 in trasferta e perdesse 1-0 in casa, non passerebbe il turno ma si procederebbe con tempi supplementare ed eventuali calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Anche la terza competizione continentale per club è pronta a tornare protagonista: la, infatti, riparte con la disputa dei playoff, che consentiranno alle squadre vincenti di accedere agli ottavi di finale. Tra le protagoniste ci saranno anche due formazioni italiane, ovvero Fiorentina e Lazio, con quest’ultima reduce dall’esclusione dalla fase a gironi di Europa. Stando al nuovorecentemente introdotto, però, non ci sarà più valore doppio per le reti realizzate in: se per esempio una squadra vincesse 2-1 ine perdesse 1-0 in casa, non passerebbe il turno ma si procederebbe con tempi supplementare ed eventuali calci di rigore. SportFace.

