Regolamento finale Masterchef 12: come funziona nell’edizione 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto pronto per la finalissima di Masterchef. Ecco i quattro finalisti: Antonio Gargiulo, Edoardo Franco, Hue Dihn, Mattia Tagetto. Uno di loro si porterà a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, oltre alla possibilità di pubblicare il proprio libro di cucina con la casa editrice Baldini+Castoldi. Ma qual è il programma della serata? Tutto ruota attorno alla grande ospite: la chef tristellata Clare Smyth che nella prima parte del programma eleggerà i componenti della finalissima della seconda puntata. A seguire quindi si passa alla presentazione del proprio menu degustazione, che porterà alla proclamazione del vincitore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto pronto per la finalissima di. Ecco i quattro finalisti: Antonio Gargiulo, Edoardo Franco, Hue Dihn, Mattia Tagetto. Uno di loro si porterà a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, oltre alla possibilità di pubblicare il proprio libro di cucina con la casa editrice Baldini+Castoldi. Ma qual è il programma della serata? Tutto ruota attorno alla grande ospite: la chef tristellata Clare Smyth che nella prima parte del programma eleggerà i componenti della finalissima della seconda puntata. A seguire quindi si passa alla presentazione del proprio menu degustazione, che porterà alla proclamazione del vincitore. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pepito_Coc : RT @BBGaming___: Vincono la Qualificazione di Febbraio i ragazzi del team NJ Flex! Si aggiudicano così il sesto Gold Token e quindi il pa… - SpazioCiclismo : In casa UAE Team Emirates non è stato gradito il nuovo regolamento studiato per la cronosquadre della #ParisNice: '… - Qlash_Chris : RT @BBGaming___: Vincono la Qualificazione di Febbraio i ragazzi del team NJ Flex! Si aggiudicano così il sesto Gold Token e quindi il pa… - __manfra__ : RT @BBGaming___: Vincono la Qualificazione di Febbraio i ragazzi del team NJ Flex! Si aggiudicano così il sesto Gold Token e quindi il pa… - PaulCowDio : RT @BBGaming___: Vincono la Qualificazione di Febbraio i ragazzi del team NJ Flex! Si aggiudicano così il sesto Gold Token e quindi il pa… -