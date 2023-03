Registrazione Preliminare di compravendita | dal 7 marzo si fa online

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dal 72023 ladisi può fare via web. Sarà infatti disponibile un nuovo servizio, che consente di inviare la richiesta didei contratti preliminari direttamente. A comunicarlo l’Agenzia delle entrate, con una nota stampa e un provvedimento ad hoc, che ha istituto il modulo aggiuntivo del modello per la “di atto privato (Rap). Quello già utilizzato per registrare i contratti di comodato d’uso. Non è un obbligo fare tutto, ma è comunque una possibilità in più per i cittadini, senza doversi recare in un ufficio delle Entrate. In ...