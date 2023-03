Reggina-Parma: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 2 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano Serie B 2022/2023. Sfida delicata per entrambe le squadre a caccia di punti per entrare nei playoff. Nell’ultimo turno sono caduti sia gli amaranto, nel derby contro il Cosenza, e gli emiliani, sconfitti dal Pisa tra le mura amiche. Reggina-Parma si giocherà sabato 4 marzo 2023 alle ore 16. 15 presso lo stadio Granillo. Reggina-Parma: LE probabili formazioni Reggina(4-3-3): Colombi, Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti, Fabbian, Maier, Hernani, Canotto, Rivas, Menez. All. Inzaghi Parma(4-3-2-1): Buffon, Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi, Sohm, Zanimacchia, Juric, Bernabe’, Man, Vasquez. All. Pecchia dove vederla IN TV Il match sarà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano Serie B 2022/2023. Sfida delicata per entrambe le squadre a caccia di punti per entrare nei playoff. Nell’ultimo turno sono caduti sia gli amaranto, nel derby contro il Cosenza, e gli emiliani, sconfitti dal Pisa tra le mura amiche.si giocherà sabato 4 marzo 2023 alle ore 16. 15 presso lo stadio Granillo.: LE(4-3-3): Colombi, Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti, Fabbian, Maier, Hernani, Canotto, Rivas, Menez. All. Inzaghi(4-3-2-1): Buffon, Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi, Sohm, Zanimacchia, Juric, Bernabe’, Man, Vasquez. All. PecchiaIN TV Il match sarà ...

