Red Dead Online: ricompense doppie in tutti i lavori di Blood Money (Di giovedì 2 marzo 2023) Datti al crimine e raccogli la giusta ricompensa. tutti i lavori di Blood Money fruttano RDO$, Oro e PE doppi mentre i Contratti di Blood Money fruttano RDO$ doppi. Completando lavori e Contratti di Blood Money riceverai anche omaggi aggiuntivi. Completa 3 Contratti di Blood Money in una settimana qualsiasi di questo mese per avere il Gilet Valdez grigio e concludi un Lavoro di Blood Money con una Posse permanente per ottenere un Lingotto d'Oro. Ogni settimana, i criminali ambiziosi possono anche ottenere i seguenti omaggi: 28 febbraio – 6 marzo: completa il Lavoro di Blood Money Lo smeraldo di Covington per ricevere i Guanti ...

