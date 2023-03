Realme MWC 2023: arriva la ricarica a 240W! (Di giovedì 2 marzo 2023) Realme annuncia ufficialmente al Mobile World Congress il lancio globale di Realme GT3: con 240W è la potenza di carica più veloce al mondo Realme ha annunciato oggi al Mobile World Congress 2023 il lancio globale di Realme GT3, lo smartphone top di gamma dalla velocità di ultima generazione con la potenza di ricarica più veloce al mondo da 240W. Sin dalla prima generazione, la serie GT si è contraddistinta per le innovazioni tecnologiche più all’avanguardia dell’azienda. La serie ha sempre avuto elementi distintivi, dallo strabiliante design della serie GT Master al modello di punta della serie GT2 Pro, e anche oggi il GT3 si riconferma un prodotto in grado di primeggiare, battendo ogni limite di velocità. Realme è stata fondata secondo lo spirito Dare to Leap e ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 2 marzo 2023)annuncia ufficialmente al Mobile World Congress il lancio globale diGT3: con 240W è la potenza di carica più veloce al mondoha annunciato oggi al Mobile World Congressil lancio globale diGT3, lo smartphone top di gamma dalla velocità di ultima generazione con la potenza dipiù veloce al mondo da 240W. Sin dalla prima generazione, la serie GT si è contraddistinta per le innovazioni tecnologiche più all’avanguardia dell’azienda. La serie ha sempre avuto elementi distintivi, dallo strabiliante design della serie GT Master al modello di punta della serie GT2 Pro, e anche oggi il GT3 si riconferma un prodotto in grado di primeggiare, battendo ogni limite di velocità.è stata fondata secondo lo spirito Dare to Leap e ...

