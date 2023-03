Realme GT Neo5 SE si avvicina al lancio; intanto ecco la scheda tecnica completa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... m_mugnani : Spunta un nuovo medio di gamma: Realme GT Neo5 Lite - RealSufiyanKhan : Realme Mini Capsule | iPhone 15 & Xiaomi 13 Ultra Live Images | Galaxy S23 FE | Poco F5 | GT Neo5 SE… - TuttoAndroid : Trapelano le specifiche tecniche del Realme GT Neo5 SE -

Durante l'evento tenutosi al MWC di Barcellona,ha annunciato l'arrivo sul mercato del suo nuovo flagship . Stiamo parlando diGT3 , conosciuto in altri Paesi comeGT, il quale è pronto a dare battaglia ai big del settore a colpi di LED RGB e ricarica rapidissima ad un prezzo contenuto. Sarà il vostro prossimo smartphoneGT3 viene presentato ...Secondo il leaker cinese il nuovoGT Neo 5 Lite/SE avrà a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 , che non è stato ancora presentato ufficialmente ma sulla carta sarà il punto di ...Esemplare che, manco a dirlo, è identico aGTGT3 è il GT Neo 5 con ricarica a 240W . In vista del lancio globale, che avverrà il prossimo 28 febbraio a Barcellona,ha ...

Trapelano le specifiche tecniche del Realme GT Neo5 SE TuttoAndroid.net

Xiaomi continua la sua corsa con Realme per creare la tecnologia per smartphone più veloce possibile. Sebbene entrambe le aziende abbiano superato i 200 W, Xiaomi sostiene che una nuova versione di Hy ...Scopriamo il Realme GT3 lo smartphone con ricarica ultrarapida che permette di arrivare da 0 al 100% di batteria in meno di 10 minuti.