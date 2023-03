(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilsta già pensando le mosse in vista dell'estate e tra i reparti più in aria di vedere nuovi innesti c'è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - zzalaaa : ?????????????? : United ???? : Real Madrid ???? : SSC NAPOLI ???? : Psg ???? : Borussia D ???? : Ajax ???? : Sporting Lisbona d… - sportli26181512 : Real Madrid, si punta a strappare un centrocampista al Newcastle: Il Real Madrid sta già pensando le mosse in vista… -

Ilè qualcosa a parte, mantiene questa magia perché hanno la Champions League. La Juventus come big come Bayern Monaco, Psg e Barcellona hanno ancora appeal Lo hanno ancora per la ...- Barcellona è una partita valida per l'andata delle semifinali di Coppa del Re e si gioca giovedì alle ore 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici. Sarà anche un Clásico di coppa - o ...... Toscana, Lazio la Copa del Rey di Spagna , nello specifico le due semifinali Osasuna - Athletic Bilbao (andata giocata ieri sera e terminata 1 - 0, ritorno in programma il 4 aprile) e- ...

Mario Gila vuole imporsi alla Lazio. Fin qui l’ex giocatore del Real Madrid B non ha mai sfigurato, anzi. Cinque presenze in Europa League, 4 in Serie A (con appena 86’ totalizzati).Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato ai microfoni del canale YouTube GeoTeam: "A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c'è nulla con altri club. Non si trasferirà in ...