Real Madrid-Barcellona oggi in tv, Coppa del Re 2023: orario, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 2 marzo 2023) Si rinnova la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Dopo la finale in SuperCoppa Spagnola che ha sorriso ai blaugrana e al testa a testa in campionato, con i ragazzi di Xavi avanti di 7 lunghezze, è tutto pronto per la doppia sfida anche in Coppa del Re. Questa sera, giovedì 2 marzo, alle 21.00 le due squadre si affronteranno allo stadio Santiago Bernabeu per l’andata della semifinale di Coppa del Re. Il ritorno al Camp Nou si disputerà il prossimo 5 aprile. I Blancos arrivano a questo match dopo il 5-2 rifilato ad Anfield al Liverpool in Champions League e dopo l’1-1 nel derby di campionato contro l’Atletico Madrid. Il Barcellona, invece, dopo essere stato eliminato anche dall’Europa League per mano del Manchester United grazie al 2-1 di Old Trafford, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Si rinnova la sfida tra. Dopo la finale in SuperSpagnola che ha sorriso ai blaugrana e al testa a testa in campionato, con i ragazzi di Xavi avanti di 7 lunghezze, è tutto pronto per la doppia sfida anche indel Re. Questa sera, giovedì 2 marzo, alle 21.00 le due squadre si affronteranno allo stadio Santiago Bernabeu per l’andata della semifinale didel Re. Il ritorno al Camp Nou si disputerà il prossimo 5 aprile. I Blancos arrivano a questo match dopo il 5-2 rifilato ad Anfield al Liverpool in Champions League e dopo l’1-1 nel derby di campionato contro l’Atletico. Il, invece, dopo essere stato eliminato anche dall’Europa League per mano del Manchester United grazie al 2-1 di Old Trafford, ...

