Real Madrid-Barcellona: inserimento vincente di Kessie e autogol Militao (VIDEO) (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Barcellona è in vantaggio. Nel match contro il Real Madrid, valevole per l'andata delle semifinali di Copa del Rey, i ragazzi di Xavi bucano la difesa dei padroni di casa grazie al bell'inserimento di Frank Kessie che va al tiro, viene parato da Courtois ma nel rimpallo è Militao a infilarsi la palla in porta. L'assistente alza la bandierina e l'arbitro fischia fuorigioco, ma il Var corregge perché la posizione di Kessie è regolare. Dunque gol buono e 0-1.

