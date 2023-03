Real Madrid-Barcellona: come vedere Telelombardia e gli altri canali regionali sul digitale terrestre (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci siamo: l’attesa per il nuovo clasico stagionale è finalmente finita e Real Madrid-Barcellona si giocherà alle ore 21 di giovedì 2 marzo. Ma come seguire la sfida in chiaro su Telelombardia e sugli altri canali del digitale terrestre che fanno parte del circuito di emittenti locali che si è aggiudicata i diritti tv di semifinali e finali della Copa del Rey? Ecco di seguito tutte le informazioni tecniche su posizionamento canali e frequenze per sintonizzarli. Di seguito ecco la lista dei canali e rispettive regioni in cui sono disponibili. Lombardia: Telelombardia, Piemonte: VideoGruppo, Veneto e Friuli Venezia Giulia: TeleNordest e VideoBolzano33, Marche, Umbria, Liguria, Emilia ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci siamo: l’attesa per il nuovo clasico stagionale è finalmente finita esi giocherà alle ore 21 di giovedì 2 marzo. Maseguire la sfida in chiaro sue suglidelche fanno parte del circuito di emittenti locali che si è aggiudicata i diritti tv di semifinali e finali della Copa del Rey? Ecco di seguito tutte le informazioni tecniche su posizionamentoe frequenze per sintonizzarli. Di seguito ecco la lista deie rispettive regioni in cui sono disponibili. Lombardia:, Piemonte: VideoGruppo, Veneto e Friuli Venezia Giulia: TeleNordest e VideoBolzano33, Marche, Umbria, Liguria, Emilia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - napolista : L’agente di Kvaratskhelia: «Mi piacerebbe se giocasse nel Barcelona ma lui tifa Real Madrid» «Non sono un profeta… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Dalla Spagna – Real Madrid su Osimhen: il nigeriano è una r… -