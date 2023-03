Real Madrid-Barcellona, c’è la Coppa del Re nel giorno della conferenza sul caso Negreira (Di giovedì 2 marzo 2023) Barcellona e Real Madrid tornano ad affrontarsi in Coppa del Re a distanza di quasi quattro anni dall’ultima volta. Da quel momento è cambiato tanto, forse tutto. La squadra di Xavi ha solo cinque giocatori che facevano parte di quella rosa nel 2019: Ter Stegen, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets e Dembélé (infortunato). L’ossatura del Real Madrid è rimasta la stessa, ma con un protagonista in più: Vinicius Jr, uomo copertina della Liga, autore già di 18 stagionali in tutte le competizioni. Ma soprattutto, sullo sfondo del Clasico di andata in semifinale, c’è il caso Negreira ad agitare gli animi della Federazione spagnola e delle due società più famose del paese, le uniche a non aver firmato la lettera congiunta dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023)tornano ad affrontarsi indel Re a distanza di quasi quattro anni dall’ultima volta. Da quel momento è cambiato tanto, forse tutto. La squadra di Xavi ha solo cinque giocatori che facevano parte di quella rosa nel 2019: Ter Stegen, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets e Dembélé (infortunato). L’ossatura delè rimasta la stessa, ma con un protagonista in più: Vinicius Jr, uomo copertinaLiga, autore già di 18 stagionali in tutte le competizioni. Ma soprattutto, sullo sfondo del Clasico di andata in semifinale, c’è ilad agitare gli animiFederazione spagnola e delle due società più famose del paese, le uniche a non aver firmato la lettera congiunta dei ...

