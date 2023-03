Re Carlo sfratta Harry e Meghan per favorire il principe Andrea

(Di giovedì 2 marzo 2023) Gli inglesi parlano già di Frogxit per indicare lo sfratto didal Frogmore Cottage. Come riporta il Sun in esclusiva, infatti, reavrebbe deciso di togliere alla coppia dei duchi di Sussex l’appartamento che avevano ottenuto dalla regina Elisabetta con il loro matrimonio. A beneficiare di questa decisione potrebbe essere il. Secondo quello che ha riportato una fonte molto vicina alla Famiglia Reale, reavrebbe preso questa controversa decisione pochi giorni dopo l’uscita del libro di Spare, il libro di memorie di suo figlio, il. La mossa, che segue le accuse schiaccianti disui reali, mette in dubbio le loro possibilità di un invito e, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabbbioGiallo : Re Carlo sfratta Harry e Meghan dalla residenza nella tenuta Windsor. - SaCe86 : Re Carlo 'sfratta' Harry e Meghan - infoitcultura : 'Carlo sfratta Harry e Meghan dal cottage a Windsor: lo avrà Andrea' - infoitcultura : Carlo sfratta Harry e Meghan dal cottage di Windsor - infoitcultura : Carlo sfratta Meghan Markle e Harry da Frogmore Cottage e scatena la loro furia -

III ha intenzione di cedere l'abitazione al fratello Andrea, in disgrazia dopo le accuse di rapporto sessuale con una minorenne. Escluso dai compiti pubblici della famiglia reale, Andrea ...Harry e Meghan sconvolti dalla decisione di ReIII. Tutto ciò sarebbe accaduto, dunque, in queste ultime settimane mentre si è continuato a vociferare di una presunta crisi tra Harry e Meghan ...III ha intenzione di cedere l'abitazione al fratello Andrea, in disgrazia dopo le accuse di rapporto sessuale con una minorenne . Escluso dai compiti pubblici della famiglia reale, Andrea ...

Re Carlo sfratta Harry e Meghan dalla residenza nella tenuta Windsor - Europa Agenzia ANSA

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi .... Il sovrano d'Inghilterra non ha ancora comunicato se inviterà i duchi di Sussex all'incoronazione e ora la stampa anglosassone svela un retroscena: Harry e Meghan sarebbero stati sfrattati dalla lor ...