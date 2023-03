Rampelli come Piantedosi: “I migranti hanno i telefoni, avvisiamoli” (Di giovedì 2 marzo 2023) Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, a margine della cerimonia di insediamento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha dichiarato sui fatti di Cutro, prendendo le parti del ministro dell’Interno Piantedosi. “L’appello del ministro Piantedosi sembra un appello astratto, ma immaginate che forza d’urto potrebbe avere, visto che nelle nazioni da cui provengono gli immigrati ci sono le parabole e i telefoni e quindi potremmo raggiungere tutte le popolazioni in difficoltà e fargli presente che quei viaggi non sono come vengono dipinti dai trafficanti di uomini che fanno pagare anche 7 mila euro di viaggi molto rischiosi”, ha affermato Rampelli. Il vicepresidente ha poi inviato un messaggio ai profughi: “la comunità internazionale li soccorrerà. Certo ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) Il vicepresidente della Camera Fabio, a margine della cerimonia di insediamento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha dichiarato sui fatti di Cutro, prendendo le parti del ministro dell’Interno. “L’appello del ministrosembra un appello astratto, ma immaginate che forza d’urto potrebbe avere, visto che nelle nazioni da cui provengono gli immigrati ci sono le parabole e ie quindi potremmo raggiungere tutte le popolazioni in difficoltà e fargli presente che quei viaggi non sonovengono dipinti dai trafficanti di uomini che fanno pagare anche 7 mila euro di viaggi molto rischiosi”, ha affermato. Il vicepresidente ha poi inviato un messaggio ai profughi: “la comunità internazionale li soccorrerà. Certo ...

