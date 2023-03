Radek Jelinek Mercedes Italia | «La resistenza del governo sulle auto elettriche? Con questa mentalità abbiamo già perso in partenza» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 marzo 2023) La decisione dell’Unione Europea di mettere uno stop, a partire dal 2035, alla vendita dia benzina o diesel è stata accolta con un certo scetticismo dalno. L’ok definitivo al nuovo regolamento dovrebbe arrivare al prossimo Consiglio Ue del 7 marzo. In vista di quell’appuntamento, ilno ha annunciato che non voterà a favore delle nuove regole. Eppure, le casemobilistiche si stanno preparando da anni a questo passaggio. Tra i primi ad aver investito nel mercato dellec’è il gruppo tedesco-Benz. La produzione della prima Smart full electric, messa in commercio solo a Londra, risale addirittura al 2007. «L’industria è pronta. La nostra strategia è già orientata da tempo ...