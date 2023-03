“Questo era il nostro piano”. Antonella Fiordelisi, tutto studiato prima del GF Vip 7: spuntano cose (Di giovedì 2 marzo 2023) Gianluca Benincasa fa nuove e scottanti rivelazioni su Antonella Fiordelisi. Per chi non ricordasse Benincasa, ex fidanzato della vippona, sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip 7. Dopo la notizia la sua partecipazione è saltata all’ultimo stoppata da una denuncia presentata dal padre di Antonella alla Procura delle Repubblica. Un divieto di avvicinamento che, di fatto, rendeva impossibile la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. La cosa ha letteralmente fatto infuriare Benincasa, che da allora ha iniziato a rivelare cose molto scottanti sulla sua ex fidanzata e la sua famiglia. “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto. Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Gianluca Benincasa fa nuove e scottanti rivelazioni su. Per chi non ricordasse Benincasa, ex fidanzato della vippona, sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip 7. Dopo la notizia la sua partecipazione è saltata all’ultimo stoppata da una denuncia presentata dal padre dialla Procura delle Repubblica. Un divieto di avvicinamento che, di fatto, rendeva impossibile la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. La cosa ha letteralmente fatto infuriare Benincasa, che da allora ha iniziato a rivelaremolto scottanti sulla sua ex fidanzata e la sua famiglia. “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne hoil diritto. Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “SAPEVANO che non era pericoloso, SAPEVANO che la stragrande maggioranza delle persone avrebbe avuto una malattia l… - grignanipage : Lucio Dalla mi definiva 'visionario' e anche lui lo era. È stato uno dei pochi amici che ho in questo ambiente, su… - JamesLucasIT : Questo straordinario artefatto, conosciuto come la 'Bottiglia di vino di Spira', fu ritrovato nel 1867 a Spira, in… - ACeschia : RT @ladyonorato: “SAPEVANO che non era pericoloso, SAPEVANO che la stragrande maggioranza delle persone avrebbe avuto una malattia lieve. O… - Alessio98139352 : @romanellale È incredibile come siano ventidue anni che questa squadra fa lo stesso percorso e ogni volta discutiam… -