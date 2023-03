“Questo è imperdonabile”. GF Vip 7, choc su Oriana: resta gelata. E anche tutto il pubblico (Di giovedì 2 marzo 2023) GF Vip, Edoardo Donnamaria fa una battuta a Oriana che crea il gelo. Ancora lui, sempre lui. Negli ultimi giorni l’opinionista di Forum è sempre al centro della tempesta. Sia dentro la Casa che fuori i suoi comportamenti e le sue parole provocano polemiche e discussioni. Tralasciando per un momento sullo sfondo il suo tormentato rapporto con Antonella Fiordelisi, Edo è stato protagonista del ‘van gate’. In tanti si sono scagliati contro di lui per quello che ha fatto. Edoardo Donnamaria ha toccato il seno sia a Nicole Murgia che a Oriana Marzoli. Nel primo caso ha spiegato: “Le ho fatto così per sentire la protesi”, poi ha mimato lo stesso gesto con la modella venezuelana che ha reagito malamente: “Minc*ia, oh, no. Non mi fare queste cose” ed è scappata. Ancora una volta quindi gli spettatori si sono scagliati contro di lui: “Vabbè allora è cretino” ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) GF Vip, Edoardo Donnamaria fa una battuta ache crea il gelo. Ancora lui, sempre lui. Negli ultimi giorni l’opinionista di Forum è sempre al centro della tempesta. Sia dentro la Casa che fuori i suoi comportamenti e le sue parole provocano polemiche e discussioni. Tralasciando per un momento sullo sfondo il suo tormentato rapporto con Antonella Fiordelisi, Edo è stato protagonista del ‘van gate’. In tanti si sono scagliati contro di lui per quello che ha fatto. Edoardo Donnamaria ha toccato il seno sia a Nicole Murgia che aMarzoli. Nel primo caso ha spiegato: “Le ho fatto così per sentire la protesi”, poi ha mimato lo stesso gesto con la modella venezuelana che ha reagito malamente: “Minc*ia, oh, no. Non mi fare queste cose” ed è scappata. Ancora una volta quindi gli spettatori si sono scagliati contro di lui: “Vabbè allora è cretino” ...

