Quanto vale davvero in Lombardia la vittoria di Schlein. Ipotesi (Di giovedì 2 marzo 2023) Uno scrittore americano ha detto che se si torturano i numeri abbastanza a lungo, questi confesseranno qualsiasi cosa. Ricondurre Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Uno scrittore americano ha detto che se si torturano i numeri abbastanza a lungo, questi confesseranno qualsiasi cosa. Ricondurre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crmbpconsultant : Condivido al ??% dalla prima all'ultima parola. Quello È DAVVERO UN TOTALE IMBECILLE (e non è il solo) CHE NON VALE… - Pannocchio13 : @DanielePG_Z @luddynski Penso che questa via in soli tre passi sia più comune di quanto si creda per noi mezzi boom… - MauroRomanelli : @mattegeo Questo vale anche per l'acqua usata per il fracking, e per le terre movimentate per l'estrazione di idroc… - dracky_deda : RT @plantcocos: Daniele la scorsa puntata: Proprio perché Martina mi conosce bene e da tanto tempo non dovrebbe.... Daniele stasera: Micol… - Mariate08469480 : RT @viv3r3oni3nt3: Nikita provo a darti un consiglio: Dalla discussione di ieri che hai avuto con Tavassi dovresti imparare che: L'OPINIONE… -