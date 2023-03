Quanto prendono preti e vescovi: ecco gli stipendi. Suore al verde (Di giovedì 2 marzo 2023) Le remunerazioni dipendono da ruolo e anzianità. Otto per mille, offerte, rendite: da dove arrivano i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Le remunerazioni dipendono da ruolo e anzianità. Otto per mille, offerte, rendite: da dove arrivano i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kit3mmu0rt : @softJumped E fai bene, io in aula per quanto possa sforzarmi il momento in cui fisso il vuoto più totale c’è sempr… - releone1011 : @wazzaCN @El_Tanito_ @Sanfra1407 Dipende se Marotta e Ausilio hanno intenzione di imparare qualcosa o continuare a… - AndreNovie87 : RT @Mortebianca000: Comunque il Sesto Polo che offre 'lezioni su come prendere tanti voti' ad un partito che prende dal doppio al decuplo d… - BATUFFOLEEKN0W : quanto mi stanno sul cqzzo le persone gelose dei propri bias cioè quelle proprio fissate che se la prendono seriame… - massimo21021987 : RT @ildelfinogiulio: Sono più di 200 miliardi di euro gli aiuti statali ricevuti daFiat negli ultimi 50 anni giusto per far capire quanto s… -