Quanti soldi guadagnano le italiane in Champions League? Cifre milionarie. E con la qualificazione ai quarti… (Di giovedì 2 marzo 2023) La UEFA Champions League 2022/23 ha ripreso il proprio lungo cammino lo scorso 14 febbraio con una squadra italiana, ovvero il Milan, in grado di aprire le danze per la fase ad eliminazione diretta del torneo. Gli uomini di Pioli hanno ospitato nella gara d’andata degli ottavi il Tottenham di Antonio Conte; risultato finale? 1-0 per i rossoneri con rete decisiva al 7? minuto del numero 10, Brahim Diaz. La settimana successiva, è poi toccato alle altre due italiane in grado di superare la fase a gironi: il Napoli e l’Inter. La squadra di Spalletti, capolista in Serie A, ha dimostrato di essere un macchina perfetta ancora una volta, e anche in Europa. Dominare il massimo campionato italiano, e ritrovarsi a 18 punti di distacco dalla seconda classificata dopo 24 giornate, non è da tutti. Osimhen & Co., stanno dominando ogni angolo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) La UEFA2022/23 ha ripreso il proprio lungo cammino lo scorso 14 febbraio con una squadra italiana, ovvero il Milan, in grado di aprire le danze per la fase ad eliminazione diretta del torneo. Gli uomini di Pioli hanno ospitato nella gara d’andata degli ottavi il Tottenham di Antonio Conte; risultato finale? 1-0 per i rossoneri con rete decisiva al 7? minuto del numero 10, Brahim Diaz. La settimana successiva, è poi toccato alle altre duein grado di superare la fase a gironi: il Napoli e l’Inter. La squadra di Spalletti, capolista in Serie A, ha dimostrato di essere un macchina perfetta ancora una volta, e anche in Europa. Dominare il massimo campionato italiano, e ritrovarsi a 18 punti di distacco dalla seconda classificata dopo 24 giornate, non è da tutti. Osimhen & Co., stanno dominando ogni angolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Canapa Mundi, Rachele #Scarpa ha depositato un’interrogazione parlamentare per sapere quanti agenti sono stati impi… - guyguggy : RT @marcocc: Attenzione questa non è una promozione di The Space Cinema, ma è un tentativo di truffa per rubarci i nostri dati e soldi. Avv… - MarcoMannori : RT @voceirriverente: @repubblica eravate più credibili quando scioperavate, almeno non scrivevate cazzate. Vediamo chi sarà la vostra nuova… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Ucraina 'Il tesoro di #Zelensky nascosto all'estero nei paradisi fiscali. Le… - di_difant : @sole24ore Fossero solo questi .....quanti soldi specati -