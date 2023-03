Quando lo pagava il Barça, Negreira prelevava 20mila euro in contanti al mese. Quei soldi sono spariti (Di giovedì 2 marzo 2023) José María Enríquez Negreira è un genio della finanza creativa. Quando ancora il Barcellona lo aveva a libro paga prelevava una media di 20.000 euro al mese in contanti dai suoi conti. Quei soldi non si sa dove siano andati a finire, e questo può diventare un ulteriore problema per il club di Laporta. El Mundo scrive che “le indagini della Procura hanno accertato consistenti deflussi di fondi in contanti dai depositi bancari dell’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale, che oscillavano tra i 10.000 euro ed il doppio”. Fonti investigative del giornale dicono “che queste operazioni sono uno dei temi che più hanno attirato l’attenzione e non esitano ad etichettarle come ‘scandalose’. Non a caso, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) José María Enríquezè un genio della finanza creativa.ancora il Barcellona lo aveva a libro pagauna media di 20.000alindai suoi conti.non si sa dove siano andati a finire, e questo può diventare un ulteriore problema per il club di Laporta. El Mundo scrive che “le indagini della Procura hanno accertato consistenti deflussi di fondi indai depositi bancari dell’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale, che oscillavano tra i 10.000ed il doppio”. Fonti investigative del giornale dicono “che queste operazioniuno dei temi che più hanno attirato l’attenzione e non esitano ad etichettarle come ‘scandalose’. Non a caso, ...

