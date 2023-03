Quando le gare di sci alpino nel fine settimana 3-5 marzo? Orari Kvitfjell e Aspen, programma, tv, streaming (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà un lungo fine settimana per la Coppa del Mondo di sci alpino e tutto all’insegna della velocità. Le donne tornano a gareggiare diciassette anni dopo in Norvegia a Kvitfjell, mentre gli uomini fanno ritorno anche loro dopo molti anni (sei) ad Aspen negli Stati Uniti. In Norvegia può essere il giorno della festa per Sofia Goggia, che è ad un passo dal conquistare la quarta coppa di discesa della carriera. Sarà anche una tappa fondamentale per la sfida nella classifica di superG, visto che ce ne sono due in programma. Fari puntati su Mikaela Shiffrin che può raggiungere e anche superare il record di Ingemar Stenmark. Negli Stati Uniti si disputeranno due discese ed un superG. Continuerà il duello a distanza tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt, con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà un lungoper la Coppa del Mondo di scie tutto all’insegna della velocità. Le donne tornano aggiare diciassette anni dopo in Norvegia a, mentre gli uomini fanno ritorno anche loro dopo molti anni (sei) adnegli Stati Uniti. In Norvegia può essere il giorno della festa per Sofia Goggia, che è ad un passo dal conquistare la quarta coppa di discesa della carriera. Sarà anche una tappa fondamentale per la sfida nella classifica di superG, visto che ce ne sono due in. Fari puntati su Mikaela Shiffrin che può raggiungere e anche superare il record di Ingemar Stenmark. Negli Stati Uniti si disputeranno due discese ed un superG. Continuerà il duello a distanza tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt, con il ...

