Quando inizieranno le riprese di The Last of Us 2? Le parole di Padro Pascal (Di giovedì 2 marzo 2023) La prima stagione di The Last of Us è quasi giunta alla fine. Le emozioni sono state così travolgenti da spingere gli spettatori a interessarsi già alle nuove puntate. Nelle ultime ore, è stato Pedro Pascal, che nella serie tv interpreta Joel, ad affrontare l'argomento. In un'intervista per Collider, dove ha parlato anche di The Mandalorian, si è soffermato sul ritorno sul set. La sua risposta è stata alquanto imprecisa, ma si è rivelata sufficiente per accendere le speranze dei fan. Stando alle sue parole, è possibile che le riprese inizino già nel corso del 2023: Nell'anno 2023? Oh, in che stagione siamo adesso? Stiamo entrando in primavera? Sì, c'è una possibilità. Sì. Ovviamente, non c'è ancora alcuna conferma ufficiale, però, se la notizia si rivelasse fondata, i tempi per la distribuzione della seconda parte ...

