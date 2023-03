PVF | Meloni condanna ideologia gender | ma ora stop nelle scuole

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 marzo 2023). Pro Vita Famiglia: Bene, ora– «Esprimiamo soddisfazione per le parole di Giorgia(nella foto), al settimanale Grazia, diall’e dell’utero in affitto e in favore delle donne, dei bambini, delle mamme e dei papà. Sono anni che denunciamo la propagandaitaliane che va avanti con progetti LGBTQIA+ e con la Carriera Alias, primo passo per indurre bambini e adolescenti alla transizione di genere sociale prima e fisica poi, con danni e conseguenze spesso devastanti e drammaticamente irreversibili» così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & ...