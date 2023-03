“Putin vive in un palazzo tutto d’oro con la sua amante Alina Kabaeva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Vivono insieme Vladimir, “la regina senza corona” come la definisce il sito russo Proekt. Lei, la sua fidanzata da anni, forse sposata in segreto, ex ginnasta olimpionica che negli ultimi anniva in Svizzera con la prole, non solo è tornata in Russia. Ma ora si è definitivamente ricongiunta al suo partner. Ce n’è voluto di tempo per riunire la coppia dopo il ritorno di lei in patria. Perché? Forse mancava la casa. O, meglio la dimora adeguata. Eccola finalmente. Giace sulle colline lussureggianti di Valdai vicino all’omonimo lago. A poche centinaia di metri dalla dacia presidenziale dove sorge la residenza che il premier condivideva con la ex moglie Lyudmila Ocheretnaya. Costruita già nel 2003. Proekt, sito russo di giornalismo investigativo bandito dal Paese nel 2021, rivela che a poche ...