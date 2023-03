Putin: "A Bryansk attentato terroristico, fuoco su bambini" (Di giovedì 2 marzo 2023) "Quello che e' accaduto oggi nella regione di Bryansk e' un attacco terroristico, gli aggressori hanno sparato su un'auto vedendo che a bordo c'erano bambini". Lo ha detto il presidente russo Vladimir ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Quello che e' accaduto oggi nella regione die' un attacco, gli aggressori hanno sparato su un'auto vedendo che a bordo c'erano". Lo ha detto il presidente russo Vladimir ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Non c'era alcun terrorista ucraino, sono stati i partigiani russi ad attaccare #Bryansk con questo invito ai russi:… - HSkelsen : Ecco chi sono i veri terroristi. Putin maledetto demagogo. Sono quelli che uccidono quotidianamente civili innocent… - PickleFella : RT @HSkelsen: Ecco chi sono i veri terroristi. Putin maledetto demagogo. Sono quelli che uccidono quotidianamente civili innocenti, come ha… - DriverMattia198 : RT @DMicol78: Putin:'E' stato un attacco terroristico quello nella regione di Bryansk.Hanno aperto il fuoco e hanno visto che c'erano dei b… - Gi71376847 : RT @HSkelsen: Ecco chi sono i veri terroristi. Putin maledetto demagogo. Sono quelli che uccidono quotidianamente civili innocenti, come ha… -