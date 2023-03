“Purtroppo è impossibile”. Daniele Scardina, notizia choc dopo malore e intervento d’urgenza (Di giovedì 2 marzo 2023) Come sta Daniele Scardina. Sono ore di apprensione per il pugile ricoverato d’urgenza domenica pomeriggio dopo un malore in palestra. Lo sportivo, ex concorrente di Ballando con le stelle, noto al gossip per la sua relazione con la giornalista Diletta Leotta, ha accusato un dolore alla testa per poi accasciarsi per terra. Daniele Scardina, per tutti King Toretto, che il 2 aprile compirà 31 anni, è stato trasportato in codice rosso ed è stato operato d’urgenza alla testa. Qualche settimana fa aveva deciso di dire addio ai supermedi e passare nei pesi mediomassimi. Il suo debutto era in programma il 24 marzo a Milano, all’Allianz Cloud, contro il belga Cedric Spera in un incontro sulla distanza delle 10 riprese. Leggi anche: “Forza!”. Dramma per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Come sta. Sono ore di apprensione per il pugile ricoveratodomenica pomeriggiounin palestra. Lo sportivo, ex concorrente di Ballando con le stelle, noto al gossip per la sua relazione con la giornalista Diletta Leotta, ha accusato un dolore alla testa per poi accasciarsi per terra., per tutti King Toretto, che il 2 aprile compirà 31 anni, è stato trasportato in codice rosso ed è stato operatoalla testa. Qualche settimana fa aveva deciso di dire addio ai supermedi e passare nei pesi mediomassimi. Il suo debutto era in programma il 24 marzo a Milano, all’Allianz Cloud, contro il belga Cedric Spera in un incontro sulla distanza delle 10 riprese. Leggi anche: “Forza!”. Dramma per ...

