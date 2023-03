Pulire il piano cottura in vetroceramica senza spendere un euro (Di giovedì 2 marzo 2023) Il piano cottura in vetroceramica è elegantissimo, non c’è che dire, a patto di mantenerlo pulitissimo. Il minimo schizzo o la rimanenza di sughi, caffè, acqua salata, rischia di compromettere l’effetto scenico che normalmente ha nelle cucine in cui è stato installato. Prima di utilizzarlo, passiamo sempre un panno leggermente umido: è un piccolo stratagemma che eviterà al grasso di incrostarsi e lo farà scivolare via subito, quando una volta raffreddato, passeremo nuovamente il panno. Evitiamo tassativamente la spugnetta abrasiva: la sua superficie delicata potrebbe danneggiarsi facilmente. Allo stesso modo mal tollera detergenti eccessivamente aggressivi. Quando dobbiamo agire con maggiore energia per scostarlo, in nostro soccorso, si palesano i rimedi naturali, efficacissimi e economici. Diciamo addio a costosi prodotti chimici ... Leggi su donnaup (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilinè elegantissimo, non c’è che dire, a patto di mantenerlo pulitissimo. Il minimo schizzo o la rimanenza di sughi, caffè, acqua salata, rischia di compromettere l’effetto scenico che normalmente ha nelle cucine in cui è stato installato. Prima di utilizzarlo, passiamo sempre un panno leggermente umido: è un piccolo stratagemma che eviterà al grasso di incrostarsi e lo farà scivolare via subito, quando una volta raffreddato, passeremo nuovamente il panno. Evitiamo tassativamente la spugnetta abrasiva: la sua superficie delicata potrebbe danneggiarsi facilmente. Allo stesso modo mal tollera detergenti eccessivamente aggressivi. Quando dobbiamo agire con maggiore energia per scostarlo, in nostro soccorso, si palesano i rimedi naturali, efficacissimi e economici. Diciamo addio a costosi prodotti chimici ...

