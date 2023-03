Pugilato, Scardina ancora stabile: per riscontri necessarie 48-72 ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Restano stabili le condizioni del pugile Daniele Scardina, 30 anni, operato d’urgenza al cervello martedì sera, dopo un’emorragia cerebrale. L’atleta, che è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, è constante, è costantemente monitorato, ma per avere un quadro più chiaro del suo stato di salute, bisognerà attendere tra le 48 e le 72 ore dall’intervento. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Restano stabili le condizioni del pugile Daniele, 30 anni, operato d’urgenza al cervello martedì sera, dopo un’emorragia cerebrale. L’atleta, che è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, è constante, è costantemente monitorato, ma per avere un quadro più chiaro del suo stato di salute, bisognerà attendere tra le 48 e le 72 ore dall’intervento. SportFace.

