Prudenza sui conti e golden rule allargata alla Difesa Il taccuino di Giorgetti ?

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 marzo 2023) La, prima di tutto. Il superbonus ha indubbiamente messo sotto stress ipubblici italiani, ma questo non vuol dire che la situazione sia finita fuori controllo. Anzi. Giancarlo, ministro dell’Economia, ha fermato il meccanismo della misura voluta dal governo Conte II, consapevole dell’impatto, certificato proprio ieri dall’Istat, sul deficit. Una scelta non certo a cuor leggero, ma imposta dsalvaguardia del bilancio pubblico, già compresso da due anni e mezzo di pandemia. Per questo, in occasione dell’audizione presso la Sala del Mappamondo,Camera, il responsabile di Via XX Settembre e numero due della Lega, ha ribadito un concetto caro al governo di Giorgia Meloni: l’accortezza sui, anche e non solo, per tenersi buoni quei mercati che ogni ...