Prospettive del settore energetico, dalla parte di chi ci lavora. Al via ABC Reseller. (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – A Salerno una due giorni organizzata da Stantup, che vede la partecipazione dei principali players del settore Salerno, 2 marzo 2023 – La questione energetica non è qualcosa che preoccupa solo i consumatori, ma anche un problema importante per chi opera nel settore. Tanti i rivenditori che hanno dichiarato fallimento, o che faticano a continuare a restare sul mercato. A loro, ma non solo, si rivolge ABC Reseller, la due giorni di convegni organizzata da Stantup a Salerno, che prende il via oggi, 2 marzo. Un'occasione di incontro e confronto per tutti i principali players del settore, per rispondere alle principali domande, proponendo soluzioni concrete. Stando all'indagine realizzata da Stantup, e che ha coinvolto i rivenditori di energia del nostro paese, l'area di rischio su cui c'è ...

