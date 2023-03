"Pronti alla nuova pandemia?". Aviaria, la risposta del prof Richeldi spiazza Gruber (Di giovedì 2 marzo 2023) La Procura di Bergamo ha chiuso l'inchiesta sulla gestione della prima fase pandemica del Covid nella Bergamasca e ha indagato 19 persone fra cui l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il già ministro della Sanità Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. I pm ipotizzano il reato di epidemia colposa perché “sapevano che il virus dilagava e non intervennero, si potevano evitare 4.000 morti” Fra i nomi, figurano anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Da qui prende spunto la puntata del talk preserale di La7 “Otto e Mezzo”, giovedì 2 marzo. Il direttore del Reparto di Pneumologia dell'ospedale Gemelli di Roma, Luca Richeldi, ha difeso l'operato dei colleghi. L'iter giudiziario farà il suo corso, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) La Procura di Bergamo ha chiuso l'inchiesta sulla gestione della prima fase pandemica del Covid nella Bergamasca e ha indagato 19 persone fra cui l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il già ministro della Sanità Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. I pm ipotizzano il reato di epidemia colposa perché “sapevano che il virus dilagava e non intervennero, si potevano evitare 4.000 morti” Fra i nomi, figurano anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Da qui prende spunto la puntata del talk preserale di La7 “Otto e Mezzo”, giovedì 2 marzo. Il direttore del Reparto di Pneumologia dell'ospedale Gemelli di Roma, Luca, ha difeso l'operato dei colleghi. L'iter giudiziario farà il suo corso, ...

