Promozione turismo e commercio | proposto il “Salernum”

Il Salernum è un nuovo progetto che vede protagonista Salerno. Gli obiettivi sono la Promozione, e la riqualificazione della rete commerciale. Questo fattore influenzerà in positivo lo sviluppo del territorio e incentiverà l'aumento dei flussi turistici. L'amministrazione comunale di Salerno ha proposto, come riportato anche da Salernonotizie, la manifestazione d'interesse per la realizzazione del Distretto Urbano del commercio "Salernum" L'amministrazione comunale afferma " Ci saranno entità innovative che definiranno ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio. Per accrescere l'attrattività complessiva, bisogna rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità ...

