Promossi o bocciati | i look più belli e quelli da dimenticare subito

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ultimo giro di boa per il fashion system, è ufficialmente iniziata la Paris Fashion Week 2023. Con un calendario incalzante si conclude un mese ricco di eventi, sfilate e momenti di alta moda. Nella capitale francese sono già arrivate celebrity,in front row nei primi show della giornata, e una grande schiera di influencer e it-girl. Ma, come già capitato a New York, Londra e Milano, anche lo street style Parigi 2023 è ricco tanto di outfit alla moda quanto di catastrofi di stile. I cliché dello stile parisienne sono l’arma a doppio taglio che conta, ogni anno, molte vittime. Così come il desiderio di essere fotografate, che porta anche le fashion victim più minimaliste ad esagerare.: ecco il meglio e il peggio dallo street style della Sfilate di Parigi Autunno-Inverno 2023. ...