Programmi TV di stasera, giovedì 2 marzo 2023. Floris torna su Rai3, ospite di Splendida Cornice (Di giovedì 2 marzo 2023) Geppi Cucciari - Splendida Cornice (foto US Rai) Rai1, ore 21.30: Che Dio ci Aiuti 7 Fiction. 7×15 La donna senza sonno: Suor Teresa cerca una famiglia per Elia. Intanto Cate è felice per l'invito di Giuseppe. Ludovica nonostante Ettore, continua la sua battaglia. Emiliano è alle prese con una nuova paziente. 7×16 Non era destino: Suor Teresa capisce che è molto legata ad Elia. Una frequentazione fa ingelosire Sara e Azzurra la spinge ad essere sincera con Emiliano. In convento entra un seminarista ex-pugile, Enrico. Rai2, ore 21.20: John Wick 3 – Parabellum Film del 2019 di Chad Stahelski con Keanu Reeves e Halle Berry. Trama: La Gran Tavola degli assassini lo ha condannato a morte e sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari. All'ex sicario John Wick, braccato dai killer, non resta che fuggire e andare a Casablanca per incontrare ...

