Progetto “Fare Export”: aiutare le imprese nell’approccio coi mercati esteri (Di giovedì 2 marzo 2023) “Le regole per esportare prodotti oppure servizi non sono diverse tra loro: quello che è importante, per una piccola impresa che intende approcciarsi ai mercati esteri, è farsi assistere da persone competenti che sappiano consigliarle al meglio”. Ha esordito così il presidente di Confartigianato imprese Bergamo Giacinto Giambellini nel presentare agli imprenditori e ai consulenti presenti la prima serata del Progetto “Fare Export”, ideato per aiutare le imprese che intendono approcciarsi ai mercati esteri ad approfondire le proprie conoscenze in materia di internazionalizzazione. Il primo incontro dal titolo “Come organizzare l’Ufficio Export attraverso la consulenza dei Temporary ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) “Le regole per esportare prodotti oppure servizi non sono diverse tra loro: quello che è importante, per una piccola impresa che intende approcciarsi ai, è farsi assistere da persone competenti che sappiano consigliarle al meglio”. Ha esordito così il presidente di ConfartigianatoBergamo Giacinto Giambellini nel presentare agli imprenditori e ai consulenti presenti la prima serata del”, ideato perleche intendono approcciarsi aiad approfondire le proprie conoscenze in materia di internazionalizzazione. Il primo incontro dal titolo “Come organizzare l’Ufficioattraverso la consulenza dei Temporary ...

