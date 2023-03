Profumo da uomo | i 16 profumi maschili per la Primavera – Estate 2023

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 2 marzo 2023) Rose, violette e gelsomini, ma anche vaniglia, agrumi e tanto, tanto tanto legno: così idap/e, per sentire nell’aria soltanto unda. Per la stagione calda, si ruba il bouquet aldi lei, dunque, per creare la fragranza che avvolge i sensi di entrambi, fluidamente, lasciando esprimere anche il proprio lato più sensibile e gentile. I grandi maîtres parfumeurs hanno riscritto il dna dei, per la prossima stagione, lasciando che le note di fondo rimangano a lungo, sensuali e persistenti. E aumentandone la sostenibilità, con flaconi ricaricabili ed eco-friendly. Insomma, profumazioni spalmate addosso a voi, uomini contemporanei, vigorosi ma gentili, perché non sia solo una fragranza, ma divenga ...