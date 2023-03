Proclamato Presidente: inizia l’era Rocca in Regione Lazio (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma – Dopo i ritardi dovuti alle veriiche dei voti, Francesco Rocca è stato Proclamato Presidente della Regione Lazio. La proclamazione è avvenuta a Roma, alle 11, presso la Corte d’Appello in via Varisco. Alle 12 il nuovo Governatore del Lazio si recherà alla Pisana, in via Cristoforo Colombo, per l’insediamento e terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti. A 20 giorni dal voto che lo hanno premiato con il 53,88% dei voti, Rocca è dunque pronto a prendere le redini della Regione Lazio. In aggiornamento… Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma – Dopo i ritardi dovuti alle veriiche dei voti, Francescoè statodella. La proclamazione è avvenuta a Roma, alle 11, presso la Corte d’Appello in via Varisco. Alle 12 il nuovo Governatore delsi recherà alla Pisana, in via Cristoforo Colombo, per l’insediamento e terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti. A 20 giorni dal voto che lo hanno premiato con il 53,88% dei voti,è dunque pronto a prendere le redini della. In aggiornamento…

