Processo Ruby Ter: Cristina Ravot, la cantante che ha testimoniato a favore di Silvio Berlusconi (Di giovedì 2 marzo 2023) La cantante in questione è stata lanciata da Mariano Apicella, che l’ha fatta conoscere a Silvio Berlusconi. Nata a Sassari nel 1975, ha suscitato l’interesse del mondo politico italiano e, in passato, è stata candidata per il Pdl alle elezioni europee a Bruxelles. Ha partecipato all’esibizione del Festivalbar e ha preso parte alle cene organizzate a Villa Arcore. Inoltre, si era diffusa voce che avesse una relazione con il leader politico, ma la cosa non è stata mai confermata. Cristina Ravot, cantante italiana, ha pubblicato un post su Instagram in cui parla di onestà e verità come valori fondamentali nella vita. La Ravot ha mostrato agli utenti della piattaforma il suo appartamento a Roma, che ha dichiarato essere stato acquistato per lei da Silvio ... Leggi su milano-notizie (Di giovedì 2 marzo 2023) Lain questione è stata lanciata da Mariano Apicella, che l’ha fatta conoscere a. Nata a Sassari nel 1975, ha suscitato l’interesse del mondo politico italiano e, in passato, è stata candidata per il Pdl alle elezioni europee a Bruxelles. Ha partecipato all’esibizione del Festivalbar e ha preso parte alle cene organizzate a Villa Arcore. Inoltre, si era diffusa voce che avesse una relazione con il leader politico, ma la cosa non è stata mai confermata.italiana, ha pubblicato un post su Instagram in cui parla di onestà e verità come valori fondamentali nella vita. Laha mostrato agli utenti della piattaforma il suo appartamento a Roma, che ha dichiarato essere stato acquistato per lei da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FoxGuru12 : RT @confundustria: Tutti prosciolti i 29 imputati del processo Ruby ter. Assolto “perché il fatto non sussiste” l’ex premier Silvio Berlusc… - InfinitoIsacco : RT @Moonlightshad1: La notizia della morte di Imane Fadil che avrebbe dovuto testimoniare al processo Ruby ter fu diffusa dopo due settiman… - emmaspori01 : RT @sarais53: #Ruby Processo #Ruby *ter !! Ieri udienza rinviata, causa ricovero di #Berlusconi in una clinica osped. del Princip. di Monac… - ivuzzobbello : @InvernizziCarlo @VillageGreen967 @dalla87 @PaPaganini Assoluzione paragonabile a quella appena ottenuta da Berlusc… - foyli : RT @Misurelli77: La Meloni aiuta i poveri? Assolutamente no! Aiuta Zu'Silvio Berlusconi Ruby ter,il governo Meloni ritira la costituzione… -