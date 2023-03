Problemi al sito del Comune di Roma, polizia: ipotesi attacco hacker (Di giovedì 2 marzo 2023) commenta C'è l'ipotesi di un attacco hacker dietro il blocco del sito del Comune di Roma, tornato consultabile in serata dopo un lungo blackout. Secondo quanto si apprende da fonti del Campidoglio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) commenta C'è l'di undietro il blocco deldeldi, tornato consultabile in serata dopo un lungo blackout. Secondo quanto si apprende da fonti del Campidoglio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La polizia di Stato rende noto che le questure hanno messo in campo un poderoso sforzo organizzativo per soddisfare… - MediasetTgcom24 : Problemi al sito del Comune di Roma, polizia: ipotesi attacco hacker #roma #comune #hacker #2marzo - logansette : @FASTWEB per vostri problemi su sito ed app è IMPOSSIBILE effettuare un cambio di offerta, ed è IMPOSSIBILE contatt… - latestaperaria : ma anche a voi la diretta dal sito dà problemi? cioè si blocca ogni 5 minuti #incorvassi - zampolex : @mariellarosati Chissà se lo metteranno sul sito ? Trattandosi di un 'Albo pubblico' non dovrebbero esserci probl… -