Probabile formazione Lazio per Napoli: allarme rientrato per Patric nella Serie A (Di giovedì 2 marzo 2023) La grande Lazio si sta preparando per una sfida epica contro il Napoli, e le prove generali a Formello sono state l’occasione giusta per dimostrare di che pasta è fatta una delle formazioni più forti del campionato. Intanto il tecnico degli aquilotti, Sarri, si è fatto carico della difesa e ha deciso di recuperare Patric, che ieri non si è allenato per febbre. In coppia con Romagnoli, faranno muro per arginare le iniziative avversarie e mantenere la porta intatta. La squalifica di Casale, però, ha lasciato alcuni dubbi sui margini della squadra. La seduta tattica di oggi ha visto Lazzari molto motivato per una conferma in prima squadra, dopo aver convinto con la sua ultima partita contro la Samp. Ma c’è ancora molta incertezza in grado di agitare il cuore dei tifosi: sembrerebbe infatti che Marusic e Hysaj siano in vantaggio per ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023) La grandesi sta preparando per una sfida epica contro il, e le prove generali a Formello sono state l’occasione giusta per dimostrare di che pasta è fatta una delle formazioni più forti del campionato. Intanto il tecnico degli aquilotti, Sarri, si è fatto carico della difesa e ha deciso di recuperare, che ieri non si è allenato per febbre. In coppia con Romagnoli, faranno muro per arginare le iniziative avversarie e mantenere la porta intatta. La squalifica di Casale, però, ha lasciato alcuni dubbi sui margini della squadra. La seduta tattica di oggi ha visto Lazzari molto motivato per una conferma in prima squadra, dopo aver convinto con la sua ultima partita contro la Samp. Ma c’è ancora molta incertezza in grado di agitare il cuore dei tifosi: sembrerebbe infatti che Marusic e Hysaj siano in vantaggio per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Ipotesi panchina per #Vlahovic, per una #Juve più dinamica e meno prevedibile dentro l'area avversaria in partenza.… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #FiorentinaMilan, la probabile #formazione rossonera: c'è #DeKetelaere - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… - sportli26181512 : Lazio, allarme rientrato per Patric. Ecco la probabile formazione per Napoli: Prove generali per la Lazio a Formell… - LALAZIOMIA : Lazio, allarme rientrato per Patric. Ecco la probabile formazione per Napoli - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieA | ?@acmilan? , prove di formazione per Stefano #Pioli in vista della gara contro la #Fiorentina : la probabile https… -