Primo no all’estradizione in Cina La Cassazione fa storia

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 marzo 2023) La Corte Suprema diha annullato la sentenza della Corte d’appello di Ancona negando l’estradizione verso ladi un cittadino cinese. Il procuratore generale si era pronunciato contro l’estradizione sulla base di quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui la consegna avrebbe violato gli obblighi dell’Italia ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. IL SOGGETTO Il soggetto in questione è una donna, ex amministratore delegato di una nota società cinese, ricercata per presunti reati economici, arrestata in Italia nell’estate del 2022 alla luce di un Red Notice dell’Interpol, che ha passato sette mesi in carcere e qualche settimana agli arresti domiciliari. Nelle prossime ore la donna verrà liberata. IL CALVARIO Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione per i diritti umani Safeguard Defenders, il suo calvario è stato ...