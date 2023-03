«Primarie Pd, ecco perché ha vinto Elly Schlein» (Di giovedì 2 marzo 2023) All’indomani della vittoria per la segreteria del Partito democratico, gli scienziati della politica si interrogano sull’affermazione di Elly Schlein. Come fa una delle voci più autorevoli della politologia europea, quella di Leonardo Morlino, primo allievo di Giovanni Sartori. Che non ha dubbi: «La gran parte di chi segue distrattamente la politica, ma anche la maggioranza dei commentatori e dei sondaggisti si aspettava la vittoria di Stefano Bonaccini, invece ha vinto nettamente Elly Schlein che è diventata la nuova segretaria del Partito Democratico. perché? Come è stato possibile?» Panorama.it ha incontrato l’illustre accademico per cercare di rispondere almeno alle domande di chi osserva dalla porta accanto. Professore Morlino, già come è stato possibile? «Due dati sono ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 marzo 2023) All’indomani della vittoria per la segreteria del Partito democratico, gli scienziati della politica si interrogano sull’affermazione di. Come fa una delle voci più autorevoli della politologia europea, quella di Leonardo Morlino, primo allievo di Giovanni Sartori. Che non ha dubbi: «La gran parte di chi segue distrattamente la politica, ma anche la maggioranza dei commentatori e dei sondaggisti si aspettava la vittoria di Stefano Bonaccini, invece hanettamenteche è diventata la nuova segretaria del Partito Democratico.? Come è stato possibile?» Panorama.it ha incontrato l’illustre accademico per cercare di rispondere almeno alle domande di chi osserva dalla porta accanto. Professore Morlino, già come è stato possibile? «Due dati sono ...

