Prezzo del gas, le bollette cambiano radicalmente: quanto pagheremo (Di giovedì 2 marzo 2023) Nuova svolta sul fronte delle bollette e, in particolare, delle bollette del gas. Prepariamoci ad altri cambiamenti radicali. Negli ultimi mesi abbiamo visto lievitare le bollette di luce e gas in misura allarmante. A fronte degli stessi consumi del 2021, oggi paghiamo tutti molto di più. E le novità non sono ancora finite. Vediamo insieme cosa ci aspetta per i prossimi mesi. Nuove sorprese in bolletta – IlovetradingFinalmente arrivano buone notizie per le tasche degli italiani. In settimana infatti l'Arera – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – diffonderà le nuove tariffe del gas nel mercato tutelato. Una svolta radicale ma che, questa volta va a vantaggio dei consumatori. Stando alle stime si prevede un taglio di circa il 17%. Ma non è tutto: da quanto comunicato, sarà in calo anche la quotazione ...

