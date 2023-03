Prezzi gonfiati Arera taglia le bollette del gas | quando si abbasseranno i costi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ancora in calo la bolletta del gas per le famiglie nel mercato tutelato, con una riduzione del 13% per i consumi di febbraio rispetto al mese precedente che pure aveva avuto anche un importante decremento. L'- l'Autorità per la regolazione di energia, acqua, rifiuti - aggiorna le tariffe come da nuova prassi all'inizio del mese, e fa presente che in virtù di questa nuova diminuzione si è quasi vicini a compensare l'impennata deidell'ultimo anno. In base a quanto riferito dall'"la spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole", che va da marzo 2022 a febbraio 2023, "risulta di circa 1666,23 euro", pari a un aumento del 16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno scorrevole precedente (cioè da marzo 2021 a febbraio 2022). In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano - spiega ...

Gas, Ue: "Il prezzo è gonfiato, superiore di 7 volte agli Usa" TGCOM

Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, al termine della riunione del board della piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas, rappresentato dai tecnici di alto livell ...