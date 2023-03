Presentata a Roma la terza stagione di “Lol”: manca Fedez (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è passata inosservata l’assenza del cantante Da quando si è conclusa l’edizione del Festival di Sanremo, Fedez è praticamente scomparso dai radar social. Due post e solo alcune stories in risposta a Selvaggia Lucarelli che hanno seminato preoccupazione tra i fan. Fedez è apparso visibilmente provato e non in ottima forma. Oggi, 2 marzo, a Roma era prevista la conferenza stampa di Lol 3, progetto di cui fa parte. Il marito di Chiara Ferragni, però, non era presente e non è nemmeno intervenuto. Per moli l’artista non starebbe vivendo un periodo semplice a livello di salute. Intanto è stata Presentata la terza stagione di Lol. LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è passata inosservata l’assenza del cantante Da quando si è conclusa l’edizione del Festival di Sanremo,è praticamente scomparso dai radar social. Due post e solo alcune stories in risposta a Selvaggia Lucarelli che hanno seminato preoccupazione tra i fan.è apparso visibilmente provato e non in ottima forma. Oggi, 2 marzo, aera prevista la conferenza stampa di Lol 3, progetto di cui fa parte. Il marito di Chiara Ferragni, però, non era presente e non è nemmeno intervenuto. Per moli l’artista non starebbe vivendo un periodo semplice a livello di salute. Intanto è stataladi Lol. LOL: Chi ride è fuori torna per una nuovacon l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati ...

