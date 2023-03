Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo, la recensione: amore e ossessione a Budapest (Di giovedì 2 marzo 2023) La recensione di Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo, film ungherese della regista e sceneggiatrice ungherese Lili Horvát tutto giocato sul confine tra realtà e immaginazione, lucidità e follia, amore e ossessione. A due anni e mezzo dalla presentazione alle Giornate degli Autori della 77a edizione della Mostra di Venezia e dopo essere stato scelto dall'Ungheria per la corsa agli Oscar nel 2021, grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione arriva nei cinema italiani Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo, opera seconda della regista Lili Horvát, già segnalatasi nel circuito ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) Ladiperper undi, film ungherese della regista e sceneggiatrice ungherese Lili Horvát tutto giocato sul confine tra realtà e immaginazione, lucidità e follia,. A due anni e mezzo dalla presentazione alle Giornate degli Autori della 77a edizione della Mostra di Venezia e dopo essere stato scelto dall'Ungheria per la corsa agli Oscar nel 2021, grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione arriva nei cinema italianiperper undi, opera seconda della regista Lili Horvát, già segnalatasi nel circuito ...

