Preghiera della sera 2 Marzo 2023: “Aiutami ad avere gratitudine” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Aiutami ad avere gratitudine“. É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 2 marzo 2023) “ad“. É lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

